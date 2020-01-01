شبيبة فتح: اتهام حماس للمخابرات العامة بقضية ابو العطا انحدار وطني

رام الله / سما /

أصدرت حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظات الشمالية صباح اليوم بيانا قالت فيه" ان ادعاءات حركة حماس واتهامها لجهاز المخابراتالعامة حول اغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، هو انحدار جديد لحركة حماس، ومحاولة فاشلة لتصدير ازماتها، وتبرير تخاذلها أمام دم الشهيد ابو العطا عبر اختلاق اكاذيب ممجوجة، وتكرار ذات الادعاءات التي أضحت مكشوفة من قبل جماهير شعبنا. "

وذكر رئيس لجنة العلاقات الدولية لشبيبة فتح رائد الدبعي بان" حركة حماس وبعد ان فقدت كل الاخلاقيات الوطنية، وقررت ان تنحدر الى مستنقع التنازلات المجانية للاحتلال، مقابل الحفاظ على امتيازات قادتها، أضحت تبحث عن أي مبرر للهروب من مواجهة جماهير شعبنا، عبر اختلاق سيناريوهات رديئة الإخراج والتأليف، مشيرا بان حركة حماس لم تعد تتقن حتى الأكاذيب، مشيرا بان مواقف حركة حماس وتنازلاتها وتفاهماتها مع الاحتلال والتي يندرج تاسيس المستشفى الأمريكي الذي يحظى بدعم حكومة الاحتلال في إطارها أضحت تثبتبشكل لا يدع مجال للشك ان حركة حماس وسياساتهااضحت خطرا يهدد القضية الفلسطينية باكملها."

واكدت شبيبة فتح في بيانها بان اتهامات حركة حماس المستمرة لجهاز المخابرات العامة بالمسؤولية عن احداث في قطاع غزة، "يؤكد حجم العداء الذي تظهره للمؤسسة الأمنية الفلسطينية التي تشكل سياجا حاميا للمشروع الوطني الفلسطيني والتي قدمت خيرة ابناءها شهداءوأسرى وجرحى ومبعدين".