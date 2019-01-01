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خلال 2019.. الاحتلال اعتقل 134 غزيًا

الإثنين 30 ديسمبر 2019 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خلال 2019.. الاحتلال اعتقل 134 غزيًا


غزة / سما /

 قال المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن قوات الاحتلال اعتقلت 134 فلسطينيًا من قطاع غزة خلال 2019.

وأوضح فروانة في تصريح صحفي، الاثنين، أن 13 مواطنًا جرى اعتقالهم على حاجز بيت حانون/ايرز، أثناء تنقلهم من وإلى القطاع، أو بعد إجراء مقابلات هناك لغرض السماح لهم بالعبور. وأن 37 مواطنًا تم اعتقالهم في عرض البحر وهم من العاملين في مهنة الصيد. بالإضافة إلى اعتقال 84 مواطنًا بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

واعتبر فروانة أن الاعتقالات "جزء من السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الشعب الفلسطيني بهدف القمع والترهيب والانتقام، ولكن من الملاحظ تزايد محاولات التسلل واجتياز الحدود، والتي أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة". كما قال.

وأضاف أن "الأمر يستدعي التوقف أمام هذه الظاهرة ودراسة أسبابها ودوافعها ومواجهة تداعياتها ومخاطرها، والتحرك الجاد والعمل على ضبط عمليات التسلل ووقف العشوائية منها، خاصة وأن جميع من نجحوا في اجتياز الحدود كان مصيرهم الاعتقال".

وأكد فروانة أهمية تثقيف المواطنين في قطاع غزة، وتوعيتهم بما يمكن أن يتعرضوا له، من استجواب وضغط ومساومة، وتعذيب، وكيفية مواجهة كل ذلك، خلال تنقلهم عبر حاجز بيت حانون أو أثناء احتجازهم واعتقالهم، بما يضمن حماية الفرد ودائرته الاجتماعية، ويقلل من مخاطر الاعتقال وتأثيراته السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.

يذكر أن نحو (300) مواطن من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأن الأسير ضياء الأغا والمعتقل منذ أكثر من 27 عامًا، هو أقدمهم ويُعتبر عميد أسرى قطاع غزة.

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