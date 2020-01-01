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مبابي المهاجم المفضل لبرشلونة لخلافة لويس سواريز

الإثنين 30 ديسمبر 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي المهاجم المفضل لبرشلونة لخلافة لويس سواريز


وكالات / سما /

واصلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نشر نتائج دراسة شارك بها 300 عضواً من نادي برشلونة بشأن العديد من القضايا المهمة، أبرزها معضلة المهاجم الذي سيخلف لويس سواريز في المستقبل القريب.

وحصل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على أعلى نسبة من أصوات الأعضاء، فهم يرون فيه البديل الأنسب للمهاجم الأوروجوياني، وربما يحمل الراية بعد اعتزال ليونيل ميسي أيضاً.

ويعد كيليان مبابي من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا إن لم يكن الأبرز بالفعل، ورغم أنه ما زال في سن 21 عاماً فقط، إلا أنه حقق العديد من الإنجازات منها التتويج بلقب كأس العالم، والتسجيل في المباراة النهائية ضد كرواتيا.

وحصل مبابي على 48.6% من أصوات أعضاء النادي الكاتالوني التابعين للجمعية العمومية، متفوقاً على لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 15.6%، بينما امتنعت نسبة 12.% عن التصويت، والتي تبلغ 38 عضواً.

وجاءت المفاجأة باحتلال نيمار مهاجم الفريق السابق المرتبة الرابعة بالتصويت بـ7.33% فقط، وذلك رغم أن التقارير الصحفية تؤكد رغبة النادي باستعادته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان برشلونة قريباً من التعاقد مع نيمار في الصيف الماضي، لكن المفاوضات تعثرت بين الناديين بسبب الاختلاف على قيمة الصفقة، ويبدو ان أعضاء الجمعية العمومية لا يؤيدون رأي إدارة النادي بخصوص استعادة اللاعب.

#كيليان مبابي #لويس سواريز

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