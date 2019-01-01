رونالدو يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم

وكالات / سما /

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس ومنتخب البرتغال، بجائزة أفضل لاعب بالعالم في عام 2019 والمقدمه من حفل “جلوب سوكر” المقام في دبي، مساء اليوم الأحد.

وانطلقت جوائز جلوب سوكر في 2010، وعلى مدار السنوات الماضية، أصبحت واحدة من أهم الجوائز في العالم حيث باتت جائزة مؤتمر دبي الرياضي حدثاً عالمياً ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في جميع أصقاع المعمورة.

ويقام حفل توزيع الجوائز حالياً، في منتجع جميرا بدبي، بالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.

ونجح رونالدو في التفوق على ليونيل ميسي ورباعي ليفربول فيرجل فان دايك وساديو ماني ومحمد صلاح وأليسون بيكر، بجانب برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.