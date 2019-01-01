  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم

الإثنين 30 ديسمبر 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم


وكالات / سما /

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس ومنتخب البرتغال، بجائزة أفضل لاعب بالعالم في عام 2019 والمقدمه من حفل “جلوب سوكر” المقام في دبي، مساء اليوم الأحد.

وانطلقت جوائز جلوب سوكر في 2010، وعلى مدار السنوات الماضية، أصبحت واحدة من أهم الجوائز في العالم حيث باتت جائزة مؤتمر دبي الرياضي حدثاً عالمياً ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في جميع أصقاع المعمورة.

ويقام حفل توزيع الجوائز حالياً، في منتجع جميرا بدبي، بالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.

ونجح رونالدو في التفوق على ليونيل ميسي ورباعي ليفربول فيرجل فان دايك وساديو ماني ومحمد صلاح وأليسون بيكر، بجانب برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

#يوفنتوس #جلوب سوكر

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. داخلية غزة تتهم المخابرات الفلسطينية بالمساهمة في اغتيال الشهيد ابو العطا ..

تنديد بأنباء التهدئة بين حركة حماس و اسرائيل

الجهاد الاسلامي: الاحتلال من نفذ جريمة اغتيال ابو العطا ونفحص كافة المعلومات المتعلقة بالتحقيق

هل نحن على أعتاب توقيع اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل؟

فتح ترد على اتهام المخابرات بالمساهمة في اغتيال ابو العطا.. "أكاذيب لا أساس لها"

عضو بمركزية فتح: الحديث عن تهدئة طويلة بغزة "انزلاق خطير" وهذا ما ستحمله كلمة الرئيس مساء اليوم

بالفيديو: مفاجأة لمراسلة إسبانية فازت باليانصيب.. استقالت على الهواء فرحاً بالفوز ولكن!

الأخبار الرئيسية

كابينت

بحسب الإعلام العبري: ما هي أهداف وتفاصيل اتفاق التهدئة مع حماس بغزة ؟

كاتس

كاتس : لن تكون هناك تهدئة كبيرة مع حماس و إنما مؤقتة

مصادر : تسهيلات إسرائيلية لغزة قريباً وأوروبيون يحاورون حماس بشأن التهدئة

الشاباك يحذر : الاقتطاع من أموال المقاصة سيقود لانفجار الاوضاع

استشاري فتح

ماذا قال عن حوارات التهدئة بغزة؟.. الرئيس: لا انتخابات ما لم يصوت المقدسي في قلب القدس الشرقية..