فيديو.. تشيلسي يفرض الصمت في ملعب الإمارات بثنائية قاتلة

وكالات / سما /

قلب تشيلسي تأخره بهدف إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 على آرسنال، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن لقاءات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية تشيلسي جورجينو (83) وتامي أبراهام (87)، بينما سجل هدف آرسنال الوحيد بيير إيميريك أوباميانج (13).

وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 35 نقطة محافظًا على مركزه الرابع، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 24 نقطة في المركز الـ12.

وأتت المحاولة الأولى في المباراة لآرسنال في الدقيقة الخامسة، بعدما أرسل أوزيل كرة عرضية من ركلة ركينة، تابعها لويز بضربة مقصية مرت إلى جوار القائم.

ومن مخالفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة، سدد لويز كرة مباشرة ذهبت في أحضان كيبا.

وتحصل تشيلسي على مخالفة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 11، مررها ويليان بصورة خادعة لمونت الذي سدد مباشرة، إلا أن لينو تصدى بنجاح للكرة.

وافتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 13، بعدما ارتقى تشامبرز لكرة عرضية من ركلة ركنية، ممررًا الكرة لأوباميانج الذي سدد رأسية متقنة سكنت شباك كيبا.

وأجرى أرتيتا تبديلًا اضطراريًا، بخروج تشامبرز بسبب الإصابة ونزول موستافي بدلًا منه في الدقيقة 23.

وبدوره أجرى لامبارد تبديل مبكر أيضًا في الدقيقة 34، بخروج إيمرسون ونزول جورجينيو بدلًا منه.

وحاول أوباميانج مباغتة كيبا بتسديدة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 43، إلا أن كرته مرت إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم آرسنال بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48، تابع كانتي كرة مرتدة من دفاعات آرسنال على حدود منطقة الجزاء، مسددًا كرة مباشرة ذهبت إلى جوار القائم.

ودفع لامبارد بورقته الثانية في الدقيقة 59 بنزول لامبتي على حساب توموري.

ومع سيطرة تشيلسي الكاملة على شوط المباراة الثاني، أرسل ويليان كرة عرضية من الجانب الأيمن، ارتقى لها أزبلكويتا مسددًا رأسية علت العارضة.

وأجرى لامبارد التبديل الثالث والأخير، بنزول هودسون أودوي على حساب كوفاسيتش في الدقيقة 70.

وارتقى أبراهام لركلة ركنية في الدقيقة 75، مسددًا رأسية أمسك بها بسهولة الحارس لينو.

وفي نفس الدقيقة، دفع أرتيتا بورقته الثانية في المباراة، بنزول ويلوك على حساب أوزيل.

وكاد ويلوك أن يسجل الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 79، بعد تسديدة من قبل ويلوك من داخل منطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وعدل تشيلسي النتيجة في الدقيقة 83 بعد خطأ فادح من لينو، بعدما تحصل البلوز على مخالفة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، ليرسل مونت كرة عرضية، أخطأ الحارس الألماني في الخروج للإمساك بها، لتمر من أعلاه ويتابعها جورجينو في الشباك الخالية من حارسها.

وأجرى أرتيتا التبديل الثالث، بنزول بيبي على حساب نيلسون في الدقيقة 86.

وأطلق تشيلسي رصاصة الرحمة على آرسنال في الدقيقة 87 بتسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة، مرر على إثرها ويليان الكرة إلى أبراهام داخل منطقة الجزاء، الذي راوغ موستافي، وسدد كرة أرضية في شباك الحارس لينو.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ومن هجمة مرتدة أخرى وصل أبراهام إلى منطقة الجزاء مسددًا كرة قوية علت العارضة.

وحاول آرسنال تسجيل التعادل بتسديدة على الطائر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، إلا أن كرته مرت إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بنتيجة 2-1.