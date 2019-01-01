فيديو.. ليفربول يعبر وولفرهامبتون بشق الأنفس

وكالات / سما /

حقق ليفربول فوزًا عسيرًا على ضيفه وولفرهامبتون بهدف دون مقابل على ملعب أنفيلد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 42.

بهذه النتيجة، عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب البريمييرليج بعدما وصل للنقطة 55، بينما تراجع وولفرهامبتون للمركز الثامن بعدما توقف عند 30 نقطة.

وظهرت خطورة ليفربول بعد مرور 3 دقائق على البداية بعدما تلقى محمد صلاح تمريرة عرضية من أليكسندر أرنولد داخل منطقة الجزاء، ليقابلها المهاجم المصري بلمسة مباشرة، لكن الكرة علت العارضة.

وتهيأت الكرة لجورجينيو فينالدوم على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة صاروخية علت مرمى الذئاب.

ومرر ساديو ماني كرة بالرأس إلى صلاح، الذي قابلها بتسديدة قوية على الطائر، لكن كرته ذهبت بين يدي الحارس روي باتريسيو.

وقابل روبرتو فيرمينو كرة عرضية من ركنية بضربة رأسية، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس وولفرهامبتون.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بـ4 دقائق، نجح ماني في خطف هدف التقدم بعدما وصلته تمريرة بالكتف من آدم لالانا، ليودعها الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، تمكن وولفرهامبتون من إدراك التعادل سريعًا بتسديدة من البرتغالي بيدرو نيتو، لم يستطع الحارس أليسون بيكر التصدي لها، قبل أن يلجأ الحكم لتقنية الفيديو، التي أوضحت وجود تسلل على أحد لاعبي الذئاب، ليلغي الهدف وينتهي الشوط بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

وجاءت أول فرصة في الشوط الأول برأسية من فينالدوم، لكن الكرة علت العارضة.

وجاء الرد سريعًا من وولفرهامبتون عن طريق جوتا، الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر.

ومرر صلاح كرة لفيرمينو على حدود منطقة الجزاء، ليستدير المهاجم البرازيلي ويطلق تسديدة قوية علت المرمى.

وارتكب فان دايك خطأ فادحًا بمحاولة مراوغة جوتا على حدود منطقة الجزاء، لكن المهاجم البرتغالي استخلص منه الكرة بنجاح وانطلق حتى سدد كرة قوية، حولها أليسون إلى ركنية.

وأهدر البديل راؤول خيمينيز فرصة معادلة النتيجة للذئاب في الدقيقة 83، بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بغرابة أعلى المرمى.

وواصل الضيوف زحفهم نحو مرمى أليسون بهجمة جديدة عن طريق روبن فيناجري، الذي انطلق من الجهة اليسرى حتى وصوله لمنطقة الجزاء، ليطلق تسديدة صاروخية علت العارضة، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول (1-0).