فيديو.. مانشستر سيتي يعود لطريق الانتصارات من بوابة شيفيلد يونايتد

وكالات / سما /

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب استاد الاتحاد معقل الفريق السماوي في إطار مواجهات الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل سيرجيو أجويرو هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 52 ثم أضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني فب الدقيقة 82 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يعود السيتي إلى طريق الانتصارات بعدما خسر أمام وولفرهامبتون في الجولة السابقة ويرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 29 نقطة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب البريمييرليج.