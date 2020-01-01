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عائلة الغرباوي تحمل حماس مسؤولية ما تم تداوله في وسائل الإعلام وتؤكد براءة ابنها

الإثنين 30 ديسمبر 2019 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الغرباوي تحمل حماس مسؤولية ما تم تداوله في وسائل الإعلام وتؤكد براءة ابنها


غزة / سما /

حملت عائلة الغرباوي حركة حماس والأجهزةالأمنية بغزة المسؤولية الكاملة عن أي نتائج غير محمودة تترتب على ما تم بثه في بعض وسائل الاعلام في حق ابنهم العميد شعبان عبد الله الغرباوي.

وأكدت العائلة في بيان، اليوم الاثنين، ان ما تم تداوله لا يدين ابنها بما نسب اليه، حيث يفتقد لكل الأدلة الكافية لإدانته، وهو بريء من كل ما نسب إليه من تلفيقات.

كما شددت على أن ما تم نشره يؤدي إلى تفتيت النسيج الاجتماعي بين عائلات الوطن، ونشر الفتنة كونه يتعارض مع قيمنا الاسلامية والاخلاقية وديننا الحنيف.

وأشارت في بيانها، إلى أنها وعائلة أبو العطا شركاء في الدم والوطن، وكلتاهما قدمت الشهداء والجرحى والاسرى، وهما في خندق واحد في مقاومة المحتل.

كما أعربت عن ثقتها بتفهم أبناء شعبنا للحقيقة، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا.

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