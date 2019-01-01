  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فروانة: الاحتلال اعتقل (134) فلسطينيا من قطاع غزة خلال 2019

الإثنين 30 ديسمبر 2019 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قال الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت (134) فلسطينيا من قطاع غزة خلال عام 2019.

واضاف: ان (13) مواطنا منهم اعتقلوا على حاجز بيت حانون/ايرز، اثناء تنقلهم من والى القطاع، أو بعد اجراء مقابلات هناك لغرض السماح لهم بالعبور. وأن (37) مواطنا تم اعتقالهم في عرض البحر وهم من العاملين في مهنة الصيد. هذا بالإضافة الى اعتقال (84) مواطنا، تم اعتقالهم بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 .

والى جانب هؤلاء فان عشرات آخرين ممن تنقلوا عبر حاجز بيت حانون/ايرز، اضطروا للانتظار طويلا، وبعضهم تم احتجازهم لساعات عديدة وآخرين تم استجوابهم قبل السماح لهم بالمرور، حيث جعلت سلطات الاحتلال من الحاجز مصيدة للاعتقال ومكانا للضغط على المواطنين، واحيانا للابتزاز والمساومة.

واعتبر فروانة أن الاعتقالات "جزء من السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الشعب الفلسطيني بهدف القمع والترهيب والانتقام، ولكن من الملاحظ تزايد محاولات التسلل واجتياز الحدود، والتي أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة".

وأضاف: الأمر يستدعي من الجميع التوقف أمام هذه الظاهرة ودراسة أسبابها ودوافعها ومواجهة تداعياتها ومخاطرها، والتحرك الجاد والعمل على ضبط عمليات التسلل ووقف العشوائية منها، خاصة وأن جميع من نجحوا في اجتياز الحدود كان مصيرهم الاعتقال.

وأكد فروانة أهمية تثقيف المواطنين في قطاع غزة، وتوعيتهم بما يمكن أن يتعرضوا له، من استجواب وضغط ومساومة، وتعذيب، وكيفية مواجهة كل ذلك، خلال تنقلهم عبر حاجز بيت حانونن أو أثناء احتجازهم واعتقالهم، بما يضمن حماية الفرد ودائرته الاجتماعية، ويقلل من مخاطر الاعتقال وتأثيراته السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.

يذكر أن نحو (300) مواطن من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأن الأسير ضياء الأغا والمعتقل منذ أكثر من 27 سنة، هو أقدمهم ويُعتبر عميد أسرى قطاع غزة

#عبد الناصر فروانة #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. داخلية غزة تتهم المخابرات الفلسطينية بالمساهمة في اغتيال الشهيد ابو العطا ..

تنديد بأنباء التهدئة بين حركة حماس و اسرائيل

الجهاد الاسلامي: الاحتلال من نفذ جريمة اغتيال ابو العطا ونفحص كافة المعلومات المتعلقة بالتحقيق

هل نحن على أعتاب توقيع اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل؟

فتح ترد على اتهام المخابرات بالمساهمة في اغتيال ابو العطا.. "أكاذيب لا أساس لها"

عضو بمركزية فتح: الحديث عن تهدئة طويلة بغزة "انزلاق خطير" وهذا ما ستحمله كلمة الرئيس مساء اليوم

بالفيديو: مفاجأة لمراسلة إسبانية فازت باليانصيب.. استقالت على الهواء فرحاً بالفوز ولكن!

الأخبار الرئيسية

كابينت

بحسب الإعلام العبري: ما هي أهداف وتفاصيل اتفاق التهدئة مع حماس بغزة ؟

كاتس

كاتس : لن تكون هناك تهدئة كبيرة مع حماس و إنما مؤقتة

مصادر : تسهيلات إسرائيلية لغزة قريباً وأوروبيون يحاورون حماس بشأن التهدئة

الشاباك يحذر : الاقتطاع من أموال المقاصة سيقود لانفجار الاوضاع

استشاري فتح

ماذا قال عن حوارات التهدئة بغزة؟.. الرئيس: لا انتخابات ما لم يصوت المقدسي في قلب القدس الشرقية..