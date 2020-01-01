كاتس : لن تكون هناك تهدئة كبيرة مع حماس و إنما مؤقتة

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إنه لن تكون هناك تهدئة كبيرة وطويلة مع حركة حماس بدون عودة الجنود الإسرائيليين الأسرى والمفقودين.

وأكد كاتس في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، ما صرّح به أمس عن إمكانية التوصل إلى تهدئة مؤقتة مع حماس وليست طويلة .

وتأتي هذه التصريحات في خضم انتقادات من المعارضة الإسرائيلية للتهدئة مع حماس، وفي وقت تؤكد فيه مصادر رسمية من الحكومة الإسرائيلية أن هناك توجهًا لتقديم "تسهيلات لغزة" مقابل وقف إطلاق الصواريخ ومسيرات العودة. فيما تنفي حماس ذلك.