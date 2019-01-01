الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم طفلان ويفتش منازل في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، اربعة مواطنين بينهم طفلان، وفتشت منازل واستولت على حاسوب في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن جيش الاحتلال داهم مخيم العروب شمال الخليل، واعتقل علي وليد جوابرة (19 عاما)، ومحمد نايف البدوي (22 عاما)، والطفلين رشدي سليم رشدي أولاد عيسى (16 عاما)، وعمر زهدي محفوظ (16 عاما) بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي ذات السياق داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا ودير سامت وسعير وفتشت عدة منازل في ترقوميا، عرف من أصحابها منزل والد الأسير الشاب رائد طنينة الذي اعتقلته قبل عدة أيام، حيث عاثت بمنزل والده إبراهيم جميل طنينة خرابا، واستولت على جهاز حاسوب.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.