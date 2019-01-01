اعتقالات و اصابات برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من الضفة فجر اليوم الاثنين بعد عملية دهم وتفتيش، فيما أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق خلال مواجهات اندلعت قبيل اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وجرى نقلهم لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، فيما جرى إسعاف ستة آخرين ميدانيا إثر إصابتهم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت قرب المقام.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، أن 2500 مستوطن اقتحموا مقام يوسف فجرا؛ لأداء طقوس تلمودية، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الذي اعتلى أسطح عدد من البنايات.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت اربعة مواطنين بينهم طفلان وفتشت منازل واستولت على حاسوب في محافظة الخليل.

وداهم جنود الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، واعتقل علي وليد جوابرة (19 عاما)، ومحمد نايف البدوي (22 عاما)، والطفلين رشدي سليم رشدي أولاد عيسى (16 عاما)، وعمر زهدي محفوظ (16 عاما) بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي ذات السياق داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا ودير سامت وسعير وفتشت عدة منازل في ترقوميا، عرف من أصحابها منزل والد الأسير الشاب رائد طنينة الذي اعتقلته قبل عدة أيام، حيث عاثت بمنزل والده إبراهيم جميل طنينة خرابا، واستولت على جهاز حاسوب.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من محافظة رام الله والبيرة بعد اقتحامها حي أم الشرايط ومخيم الأمعري في مدينة البيرة وبلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وهم يحيى رمانة، وزيد أبو كويك، وعبد المعطي كرم الريماوي (18 عاما)، ونابغ يحيى الريماوي (19 عاما).