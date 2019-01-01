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استطلاع: تساوي بين المعسكرات الحزبية الاسرائيلية

الإثنين 30 ديسمبر 2019 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: تساوي بين المعسكرات الحزبية الاسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

كشف استطلاع جديد للقناة الإسرائيلية الثانية ان تحالف "ازرق ابيض" يحصل على 34 مقعدا بالانتخابات القادمة، ويبقى الليكود مع 32 مقعدا رغم الآمال ان فوز نتنياهو بالانتخابات التمهيدية سيزيد من حظوظه.

القائمة المشتركة بقيت مستقرة مع 13 مقعدا، و"يسرائيل بيتنو" برئاسة افيغدور ليبرمان يحصل على ثمانية مقاعد، ويحصل حزب "شاس" المتدين على 8 مقاعد وحزب "يهدوت هتوراة" على سبعة مقاعد.

حزب "اليمين الجديد" يتراجع عن الاستطلاع السابق ويحصل على خمسة مقاعد، وأيضا العمل-جيشر يحصل على خمسة، حزب ميرتس يتراجع الى أربعة مع الانباء إمكانية تفكيك "المعسكر الديموقراطي". 

ولأول مرة يتخطى التحالف الذي يجمع "البيت اليهودي" و"عوتسماه يهوديت" نسبة الحسم ويحصل على أربعة مقاعد، وهو السبب الذي أدى تراجع الى معسكر يسار-مركز بمقعدين مقابل الاستطلاع السابق، ووفقا للاستطلاع فان كلا المعسكرين يتساويان في عدد المقاعد وتحصل كل جهة على 56 مقعدا ليبقى افيغدور ليبرمان بيضة القبان.

كما رأى 40% من الإسرائيليين ان نتنياهو هو الأنسب لتولى رئاسة الحكومة مقابل 38% لغانتس. مع ذلك ، 51% من الجمهور يعارضون منح رئيس الحكومة الحصانة مقابل 33% يؤيدون ذلك.

#انتخابات #اسرائيل #نتنياهو #غانتس

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