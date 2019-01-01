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19 قتيلا بقصف امريكي على مواقع "الحشد الشعبي" واسرائيل ترحب

الإثنين 30 ديسمبر 2019 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
19 قتيلا بقصف امريكي على مواقع "الحشد الشعبي" واسرائيل ترحب


القدس المحتلة / سما /

 انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق آثار الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة، الأحد، على مواقع "الحشد الشعبي" العراقي.

وتظهر اللقطات المصورة الأضرار الناتجة عن القصف الأمريكي الذي استهف مقر "الحشد الشعبي" على الحدود العراقية السورية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

بدوره، ذكر "الحشد الشعبي" أن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن مقتل 19 من عناصره وإصابة 35 آخرين.

من جانبه رحّب وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، بالإعتداءات الأميركية على مواقع الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، واصفاً إياها بـ"نقطة تحول في الواقع الإقليمي".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن كاتس قال "إذا أخطأ الإيرانيون في فهم قوة الولايات المتحدة فسوف يتلقون ضربات لا سابق لها"، مضيفاً أن هذا الاعتداء "نقطة تحول في الواقع الإقليمي مقابل تصرف إيران ومبعوثيها"، على حد تعبيره.

#قصف #امريكا #العراق #الحشد الشعبي #اسرائيل

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