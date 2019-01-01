حالة الطقس : امطار محدودة وتحذير من تشكل الصقيع

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، ان لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة اليوم الاثنين، ويكون الطقس بارداً نسبياً نهاراً، وشديد البرودة ليلاً، والفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، ويحذر من تشكل الصقيع خلال ساعات فجر وصباح الثلاثاء، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة على فترات.

وفِي يوم غد الثلاثاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نهاراً، وشديدة البرودة ليلاً، والفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفِي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً نعاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية والساحلية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفِي يوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا بوجه عام، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط الأمطار على المناطق الشمالية ولاحقاً خلال ساعات الليل على المناطق الوسطى ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

