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نتنياهو يدفع لهم رسوم الحماية.. "ليبرمان": منذ 10 سنوات لم نستطع إخضاع حماس!

الأحد 29 ديسمبر 2019 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يدفع لهم رسوم الحماية.. "ليبرمان": منذ 10 سنوات لم نستطع إخضاع حماس!


القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واتهمه بالفشل في إسقاط حكم حماس.

وقال "ليبرمان"، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على تويتر، إن وعود "نتنياهو" بإسقاط حكم حماس في غزة بائت بالفشل ولم نستطع حتى الآن مواجهة حماس.

وأضاف، "10 سنوات ولم يتغير شيء، سياسية التسوية هي استسلام للإرهاب، بدلا من محاربة الإرهابيين، نتنياهو يدفع لهم رسوم الحماية".

وأوضح ليبرمان أن الاتفاقات مع حمـاس بدون إعادة الجنود الإسرائيلي الأسرى لبيوتهم، يعتبر هجوم على القيم والأخلاق.

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