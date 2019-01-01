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من ضمنها ادخال الكوشوك.. الاحتلال يقرر منح تسهيلات جديدة لقطاع غزة اعتبارا من صباح الغد

الأحد 29 ديسمبر 2019 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
من ضمنها ادخال الكوشوك.. الاحتلال يقرر منح تسهيلات جديدة لقطاع غزة اعتبارا من صباح الغد


غزة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، منح مجموعة من التسهيلات الجديدة الى قطاع غزة، اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين

ووفقا لمصادر اعلامية فلسطينية، فانه سيتم  إدخال إطارات المركبات " الكوشوك" و ادخال باصات التنقل وقوارب الصيد إلى قطاع غزة.

كما ستسمح سلطات الإحتلال بتصدير٦٠٠ طن فراولة لإسرائيل، إضافة لتصدير المزيد من المنتجات الزراعية والموافقة على شراء  الأسمدة الكيماوية الخاصة بالزراعة . بحسب المصادر.

يذكر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اجتمع اليوم وشهد مداولات حول قضية غزة لكن لم يكن هناك نقاش حول تهدئة مع حماس ولم يتم اتخاذ أي قرارات.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، أن "الكابنيت" قرر عقد اجتماعاً جديداً يوم الأربعاء المقبل لمواصلة النقاشات في ملف التهدئة بين الاحتلال وحركة "حماس" بغزة.

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