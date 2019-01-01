  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع: غالبية الإسرائيليين ترفض منح الحصانة لنتنياهو

الأحد 29 ديسمبر 2019 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: غالبية الإسرائيليين ترفض منح الحصانة لنتنياهو


القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي نشر مساء اليوم، الأحد، أن غالبية الإسرائيليين ترفض منح الحصانة القضائية لرئيس الحكومة المتهم بقضايا فساد، بنيامين نتنياهو، فيما بيّن الاستطلاع أن الانتخابات المقبلة لن تفرز نتائج حاسمة تمكن من تشكيل حكومة، ما يهدد باستمرار الأزمة السياسية الإسرائيلية.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن قائمة "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، تتصدر وتحصل على 34 مقعدًا في انتخابات تجري اليوم، فيما يحل الليكود برئاسة نتنياهو، في المرتبة الثانية، ويحصل على 32 مقعدا.

وتحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها وتحتفظ بمقاعدها الـ13، فيما يحصل "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد في الكنيست الـ23، ليواصل احتلاله موقعًا مؤثرًا فيما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة.

كما حصلت كتلة "شاس" الحريدية على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، بينما ينخفض تمثيل "اليمين الجديد" بقيادة أييليت شاكيد ونفتالي بينيت، مقارنة مع الاستطلاع الأخير للقناة، ويقتصر تمثيله على 5 مقاعد.

وبموجب الاستطلاع،  يحصل حزب "العمل" بالشراكة مع "غيشر" على 5 مقاعد، فيما ينخفض تمثيل قائمة "المعسكر الديمقراطي" التي تضم "ميرتس" و"إسرائيل ديمقراطية"، بمقعد واحد مقارنة بالانتخابات التي أجريت في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتحصل على 4 مقاعد.

ويظهر الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 507 أشخاص، بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%، أنه وخلافا للاستطلاعات السابقة، ينجح اتحاد أحزاب اليمين الذي يضم "البيت اليهودي" و"عوتسما يهوديت"، بعبور نسبة الحسم (3.25% من أصوات الناخبين) ويحصل على 4 مقاعد.

وجاءت تقسيم المعسكرات بموجب استطلاع القناة على النحو الآتي: معسكر نتنياهو المتمثل بـ"كتلة اليمين" يحصل على - 56 مقعدًا، معسكر غانتس - 43 مقعدا، القائمة المشتركة - 13 مقعدًا، وليبرمان - 8 مقاعد.

أما حول نتنياهو حصانة قضائية في تهم الرشوى وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد، قال 51% إنهم يرفضون ذلك، فيما قال 33% إنهم يؤيدون منح نتنياهو الحصانة القضائية، فيما قال 16% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

وبخصوص الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، اعتبر 40% من المستطلعين أن نتنياهو هو الأنسب، غير أن غانتس نجح بتقليص الفارق وحصل على دعم 38% من المستطلعة آراؤهم.

#نتنياهو #منح الحصانة #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

تنديد بأنباء التهدئة بين حركة حماس و اسرائيل

هل نحن على أعتاب توقيع اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل؟

الاذاعة العبرية :حماس ترفض ان تشمل التهدئة الشاملة مع إسرائيل الضفة

في 30 ثانية فقط.. تأكد من سلامة قلبك

عضو بمركزية فتح: الحديث عن تهدئة طويلة بغزة "انزلاق خطير" وهذا ما ستحمله كلمة الرئيس مساء اليوم

الجعفري في هجوم غير مسبوق يصف النظام القطري بالقزم ويؤكد ان يوم حسابها قادم

جنرال إسرائيلي : لن ننجح بتصفية القضية الفلسطينية عسكريا

الأخبار الرئيسية

استشاري فتح

ماذا قال عن حوارات التهدئة بغزة؟.. الرئيس: لا انتخابات ما لم يصوت المقدسي في قلب القدس الشرقية..

"الجهاد الاسلامي" : الاحتلال من نفذ جريمة اغتيال ابو العطا ونفحص كافة المعلومات المتعلقة بالتحقيق

حسين الشيخ - ارشيف

"الشيخ" يرد على بيان "داخلية غزة" حول اتهام المخابرات بالمساهمة في اغتيال أبو العطا!

ابو العطا

بالفيديو.. داخلية غزة تتهم المخابرات الفلسطينية بالمساهمة في اغتيال الشهيد ابو العطا ..

عزام الاحمد

الأحمد : التعاون بين اسرائيل و"حماس" يتعمق من أجل فصل غزة