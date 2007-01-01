ممثلة مصرية تعلن اعتزالها الفن "بلا رجعة"

سما / وكالات/

أعلنت الممثلة المصرية، لقاء سويدان، أمس الجمعة، اعتزالها التمثيل والغناء بسبب ما قال إنه "عبء نفسي وعصبي".



وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغييرات التي تحدث حولنا، قررت ألا أظل متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به، وبين مهنة أحبها وعملت بها منذ طفولتي".



وأضافت: "ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته".



وأكدت: "لذا قررت أن أترك التمثيل و الغناء نهائيا من الآن، قرارا لا رجعة فيه بإذن الله".



وقال سويدان: "ملحوظة، أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس، وهذا القرار ليس انفعالي، أنا سعيدة بقدرتي على اتخاذ هذا القرار".



والفنانة سويدان من أصول لبنانية وسبق أن شاركت عادل إمام بطولة مسلسلي "صاحب السعادة" و"أستاذ ورئيس قسم".



وفي عام 2007، تزوجت من الفنان المصري، حسين فهمي، لكن زواجهما لم يدم، حيث انفصلا في عام 2012، بعد أن تصاعدت الخلافات بينهما إلى ساحات المحاكم.