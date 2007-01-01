  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ممثلة مصرية تعلن اعتزالها الفن "بلا رجعة"

الأحد 29 ديسمبر 2019 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثلة مصرية تعلن اعتزالها الفن "بلا رجعة"


سما / وكالات/

أعلنت الممثلة المصرية، لقاء سويدان، أمس الجمعة، اعتزالها التمثيل والغناء بسبب ما قال إنه "عبء نفسي وعصبي".

وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغييرات التي تحدث حولنا، قررت ألا أظل متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به، وبين مهنة أحبها وعملت بها منذ طفولتي".

وأضافت: "ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته".

وأكدت: "لذا قررت أن أترك التمثيل و الغناء نهائيا من الآن، قرارا لا رجعة فيه بإذن الله".

 وقال سويدان: "ملحوظة، أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس، وهذا القرار ليس انفعالي، أنا سعيدة بقدرتي على اتخاذ هذا القرار".

والفنانة سويدان من أصول لبنانية وسبق أن شاركت عادل إمام بطولة مسلسلي "صاحب السعادة" و"أستاذ ورئيس قسم".

وفي عام 2007، تزوجت من الفنان المصري، حسين فهمي، لكن زواجهما لم يدم، حيث انفصلا في عام 2012، بعد أن تصاعدت الخلافات بينهما إلى ساحات المحاكم.

الأكثر قراءة اليوم

تنديد بأنباء التهدئة بين حركة حماس و اسرائيل

هل نحن على أعتاب توقيع اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل؟

الاذاعة العبرية :حماس ترفض ان تشمل التهدئة الشاملة مع إسرائيل الضفة

في 30 ثانية فقط.. تأكد من سلامة قلبك

عضو بمركزية فتح: الحديث عن تهدئة طويلة بغزة "انزلاق خطير" وهذا ما ستحمله كلمة الرئيس مساء اليوم

الجعفري في هجوم غير مسبوق يصف النظام القطري بالقزم ويؤكد ان يوم حسابها قادم

جنرال إسرائيلي : لن ننجح بتصفية القضية الفلسطينية عسكريا

الأخبار الرئيسية

استشاري فتح

ماذا قال عن حوارات التهدئة بغزة؟.. الرئيس: لا انتخابات ما لم يصوت المقدسي في قلب القدس الشرقية..

"الجهاد الاسلامي" : الاحتلال من نفذ جريمة اغتيال ابو العطا ونفحص كافة المعلومات المتعلقة بالتحقيق

حسين الشيخ - ارشيف

"الشيخ" يرد على بيان "داخلية غزة" حول اتهام المخابرات بالمساهمة في اغتيال أبو العطا!

ابو العطا

بالفيديو.. داخلية غزة تتهم المخابرات الفلسطينية بالمساهمة في اغتيال الشهيد ابو العطا ..

عزام الاحمد

الأحمد : التعاون بين اسرائيل و"حماس" يتعمق من أجل فصل غزة