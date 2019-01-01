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بالفيديو: مفاجأة لمراسلة إسبانية فازت باليانصيب.. استقالت على الهواء فرحاً بالفوز ولكن!

الأحد 29 ديسمبر 2019 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: مفاجأة لمراسلة إسبانية فازت باليانصيب.. استقالت على الهواء فرحاً بالفوز ولكن!


غزة / سما /

خرجت مراسلة تلفزيونية إسبانية تحتفل على الهواء مباشرة بحصولها على تذكرة يانصيب رابحة، حتى إنها أعلنت استقالتها من العمل؛ لتوقُّعها أن الجائزة كبيرة، لكنها تراجعت عن ترك العمل مرة أخرى.

كانت الصحفية ناتاليا إسكوديرو، المنتمية إلى إقليم فالنسيا الإسباني، تغطي يوم الأحد يانصيبَ عيد الميلاد، الذي يقام سنوياً في إسبانيا، ويسمى El Gordo (الجائزة الكبرى)، عندما اكتشفت أنها أيضاً أحد الفائزين، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Washington Post الأمريكية.

يُعدُّ اليانصيب الذي تقوم الدولة على إدارته، أكبر سحب يانصيب في العالم، إذ تبلغ قيمته 2.24 مليار يورو (نحو 2.43 مليار دولار)، وفقاً لصحيفة The Guardian. وقد يتضمن السحب حصول ما يصل إلى 15.000 شخص على تذاكر رابحة تصرف مبالغ مختلفة، وفقاً لموقع Barcelona Yellow الإسباني.

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