  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأشغال" تحذر من تآكل شاطئ البحر في غزة

الأحد 29 ديسمبر 2019 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأشغال" تحذر من تآكل شاطئ البحر في غزة


غزة / سما /

وجه وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، م. ناجي سرحان دعوة عاجلة للمانحين لحماية شاطئ غزة من التآكل والانهيار جراء المنخفضات الجوية.

وجاءت دعوة وكيل الوزارة على هامش اجتماع طارئ جمع كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي وبلدية غزة وبلدية رفح ووكالة الغوث الدولية (أونروا) بخصوص المخاطر التي يواجه شاطئ غزة في منطقة غزة والقرية السويدية

وبحث اللقاء آليات تدعيم وحماية الشاطئ من خطر الانهيار جراء المنخفضات الجوية وفيضان مياه البحر الناتج عن ارتفاع الأمواج.

وشدد وكيل الوزارة على أن لجنة الطوارئ الحكومية تواصل أعمالها من أجل التخفيف من معاناة المواطنين وحمايتهم من أي مخاطر قد تنجم عن المنخفضات الجوية في ظل الحصار الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

تنديد بأنباء التهدئة بين حركة حماس و اسرائيل

اليوم.. الكابينت يناقش التهدئة مع غزة ويصوت على اقتطاع اموال من"المقاصة"

هل نحن على أعتاب توقيع اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل؟

الاذاعة العبرية :حماس ترفض ان تشمل التهدئة الشاملة مع إسرائيل الضفة

في 30 ثانية فقط.. تأكد من سلامة قلبك

الجعفري في هجوم غير مسبوق يصف النظام القطري بالقزم ويؤكد ان يوم حسابها قادم

جنرال إسرائيلي : لن ننجح بتصفية القضية الفلسطينية عسكريا

الأخبار الرئيسية

شيكل

الكابنيت الإسرائيلي يقرر خصم 149 مليون شيكل من أموال "المقاصة"

"الشيخ" يرد على بيان "داخلية غزة" حول اتهام المخابرات بالمساهمة في اغتيال أبو العطا!

بالفيديو.. داخلية غزة تتهم المخابرات الفلسطينية بالمساهمة في اغتيال الشهيد ابو العطا ..

الرئيس

عضو بمركزية فتح: الحديث عن تهدئة طويلة بغزة "انزلاق خطير" وهذا ما ستحمله كلمة الرئيس مساء اليوم

عزام الاحمد

الأحمد : التعاون بين اسرائيل و"حماس" يتعمق من أجل فصل غزة