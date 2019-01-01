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الضميري: بيان حماس استكمال لحملاتها المتساوقة مع الاحتلال

الأحد 29 ديسمبر 2019 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضميري: بيان حماس استكمال لحملاتها المتساوقة مع الاحتلال


رام الله / سما /

 قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري، إن البيان الذي تروج له "حماس" حول اعتقال خلية تابعة لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية، استكمال لحملاتها المتساوقة مع حملات الاحتلال ضد السلطة الوطنية للحفاظ على انقلابها.

وأضاف الضميري في بيان له، مساء اليوم الأحد، "تزامنت اتهامات حماس المكررة، مع اجتماع وقرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) باقتطاع 150 مليون شيقل من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية "المقاصة".

وتابع: "تغطي حماس اليوم على نتائج انقلابها الإجرامي عبر فتح خطوط التفاهم والتنسيق مع حكومة الاحتلال، لذلك لا نستغرب أن تقوم باتهام السلطة بأي شيء". وفق حديثه

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