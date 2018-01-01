الكابينت يجتمع الاربعاء لبحث ملف التهدئة بغزة

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يجتمع المجلس الأمني المصغر "الكابينت، يوم الأربعاء المقبل، وفق القناة الـ13 العبرية.

وأفادت القناة العبرية، بأن اجتماع الكابينت سيكون يوم الأربعاء لمواصلة النقاش حول ملف التهدئة في قطاع غزة.

وكان المجلس الوزراء المصغر للشؤون الامنية والسياسية "الكابينت" قد عقد اليوم الاحد، اجتماع لمناقشة عدة قضايا تتعلق في قطاع غزة والضفة الغربية.

وصادق الكابينت خلال جلسته على مقترح لوزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، باقتطاع 149 مليون شيكل من الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وهو المبلغ الذي صرفته السلطة خلال عام 2018، كمخصصات للأسرى الفلسطينيين

وذكرت مصادر عبرية، أنه في اجتماع الكابينت اليوم كان هناك مداولات حول قضية غزة، لكن لم يكن هناك نقاش حول تهدئة/تسوية مع حماس، مشيرة الى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات.

وأضافت المصادر العبرية: انه عندما بدأوا بالحديث عن ذلك، خرج نتنياهو لإشعال شموع الحانوكا ولم يعد، ثم تفرق الوزراء واحد تلو الآخر.