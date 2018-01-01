  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكابينت يجتمع الاربعاء لبحث ملف التهدئة بغزة

الأحد 29 ديسمبر 2019 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكابينت يجتمع الاربعاء لبحث ملف التهدئة بغزة


القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يجتمع المجلس الأمني المصغر "الكابينت، يوم الأربعاء المقبل، وفق القناة الـ13 العبرية.

وأفادت القناة العبرية، بأن اجتماع الكابينت سيكون يوم الأربعاء لمواصلة النقاش حول ملف التهدئة في قطاع غزة.

وكان المجلس الوزراء المصغر للشؤون الامنية والسياسية "الكابينت" قد عقد اليوم الاحد، اجتماع لمناقشة عدة قضايا تتعلق في قطاع غزة والضفة الغربية.

وصادق الكابينت خلال جلسته على  مقترح لوزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، باقتطاع 149 مليون شيكل من الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وهو المبلغ الذي صرفته السلطة خلال عام 2018، كمخصصات للأسرى الفلسطينيين

وذكرت مصادر عبرية، أنه  في اجتماع الكابينت اليوم كان هناك مداولات حول قضية غزة، لكن لم يكن هناك نقاش حول تهدئة/تسوية مع حماس، مشيرة الى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات.

وأضافت المصادر العبرية: انه عندما بدأوا بالحديث عن ذلك، خرج نتنياهو لإشعال شموع الحانوكا ولم يعد، ثم تفرق الوزراء واحد تلو الآخر.

الأكثر قراءة اليوم

تنديد بأنباء التهدئة بين حركة حماس و اسرائيل

اليوم.. الكابينت يناقش التهدئة مع غزة ويصوت على اقتطاع اموال من"المقاصة"

هل نحن على أعتاب توقيع اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل؟

الاذاعة العبرية :حماس ترفض ان تشمل التهدئة الشاملة مع إسرائيل الضفة

في 30 ثانية فقط.. تأكد من سلامة قلبك

الجعفري في هجوم غير مسبوق يصف النظام القطري بالقزم ويؤكد ان يوم حسابها قادم

جنرال إسرائيلي : لن ننجح بتصفية القضية الفلسطينية عسكريا

الأخبار الرئيسية

شيكل

الكابنيت الإسرائيلي يقرر خصم 149 مليون شيكل من أموال "المقاصة"

"الشيخ" يرد على بيان "داخلية غزة" حول اتهام المخابرات بالمساهمة في اغتيال أبو العطا!

بالفيديو.. داخلية غزة تتهم المخابرات الفلسطينية بالمساهمة في اغتيال الشهيد ابو العطا ..

الرئيس

عضو بمركزية فتح: الحديث عن تهدئة طويلة بغزة "انزلاق خطير" وهذا ما ستحمله كلمة الرئيس مساء اليوم

عزام الاحمد

الأحمد : التعاون بين اسرائيل و"حماس" يتعمق من أجل فصل غزة