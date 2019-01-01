نقابة الصحفيين تدعو لاحترام الصحفيين المتحفظين على بنود سيداو

رام الله / سما /

أعربت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، عن رفضها القاطع وصف الصحفيين الذين عبروا عن تحفظهم على اتفاقية سيداو، بالتخلف والرجعية أو التهجم عليهم وشتمهم.

وأوضحت النقابة، أنها ستقف إلى جانب الزملاء الصحفيين وحقهم بالتعبير عن آرائهم الذي كفله القانون الفلسطيني والقوانين الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وعبرت عن رفضها عمليات التشهير بحق الزملاء نتيجة تعبيرهم عن مواقفهم.

ودعت الزملاء الصحفيين بضرورة التحلي بالمهنية العالية في فتح المجال أمام جميع الاراء للنقاش والتغطية بتوازن وانصاف وعدم تغييب أي طرف او رأي.

وأوضحت نقابة الصحافيين أن بابها مفتوح لتلقي أي ملاحظات او شكاوى على أداء أي زميل صحفي لم يلتزم بالمعايير المهنية للعمل الصحفي، مؤكدة أن الجسم الصحفي الفلسطيني ليس مع طرف ضد آخر في القضايا الخلافية، وان من حق كل زميل تبني الرأي الذي يراه على ان لا يؤثر رأيه على تغطيته للاحداث بمهنية وعرض كافة الاراء بتوازن وانصاف.

ودعت نقابة الصحفيين جميع الاطراف المؤيدة والمعارضية للتوقيع على الاتفاقيات الدولية، وكل القضايا التي تهم الرأي العام تقبل كافة الاراء واحترامها ونقاشها وفق مبدأ احترام حرية الرأي والتعبير.