اول تعقيب من "الجهاد الاسلامي" على نتائج التحقيقات بجريمة اغتيال ابو العطا

غزة / سما /

قالت حركة الجهاد الاسلامي إنها تابعت باهتمام بالغ نتائج التحقيقات المتعلقة بجريمة اغتيال المجاهد بهاء أبو العطا القائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس.

وأكدت الحركة في بيان لها أن الاحتلال الاسرائيلي هو من نفذ جريمة اغتيال القائد أبو سليم، مشيرة إلى انها من خلال قنوات التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية تواصل فحص كافة المعلومات ونتائج التحقيق بخصوص كل من تعاون مع العدو في ملاحقة المقاومة واغتيال القائد ابو سليم.

وأشادت بدور الاجهزة في حماية ظهر المقاومة، منددة بكل أشكال التنسيق الأمني الذي طالما كان خنجرا في ظهر المقاومة الباسلة وتهديدا لشعبنا الثائر.