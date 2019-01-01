فتح ترد على اتهام المخابرات بالمساهمة في اغتيال ابو العطا.. "أكاذيب لا أساس لها"

رام الله / سما /

عقبت حركة فتح على اتهام وزراة الداخلية بغزة لجهاز المخابرات العامة بالمساهمة في جريمة اغتيال الشهيد بهاء ابو العطا.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها، إنها "أكاذيب لا أساس لها من الصحة، هدفها التغطية على التفاهمات السرية الجارية بين حماس وإسرائيل". وفق قولها.

وأكدت حركة "فتح"، أن "هذه الأكاذيب التي تعودنا عليها من قبل حماس ما هي إلا محاولة فاشلة للتستر على الاتفاقات التي تسعى لتنفيذها مع الاحتلال للتوصل لاتفاق هدنة طويل الأمد، تعترف إسرائيل من خلاله بإمارة غزة، وتبدأ التطبيق الفعلي لصفقة القرن الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وبيع القدس ومقدساتها". وفق بيان "فتح".

وأضافت، أن "هذه المسرحية التي نسجتها أوهام حماس، تؤكد وبالدليل القاطع على أن حماس تتهرب من استحقاقات عملية الانتخابات، التي يسعى الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لإجرائها من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

وأشارت حركة "فتح"، إلى أن "هذه الأكاذيب جاءت في الوقت الذي سربت فيه مصادر إسرائيلية بأن حكومة نتنياهو تسعى لمنع إجراء الانتخابات داخل مدينة القدس المحتلة، وهو ما يكشف التساوق الخطير بين حماس من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى".