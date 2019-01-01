الرئيس يستقبل محافظ سلفيت

رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الأحد، محافظ سلفيت عبد الله كميل، ومنسق شؤون المحافظات، المحافظ موفق دراغمة.

وأكد الرئيس، دعمه اطلاق صندوق التكافل الخيري في محافظة سلفيت لتلبية احتياجات الطلبه المحتاجين، وترميم منازل الفقراء، وتمويل مشاريع صغيرة للعائلات المستورة، وأنه اعطى تعليماته لتسهيل عمل الصندوق؛ آملا أن تعمم فكرة الصندوق في باقي المحافظات.

وشدد الرئيس على متابعته شخصيا للوضع الاستثنائي في سلفيت، وأنه أعطى تعليماته للحكومة للاهتمام بهذه المحافظة على كافة الصعد ولا سيما دعمها بالمشاريع التنموية، والبنى التحتية تعزيزا لصمود المواطنين، في ظل ما تتعرض له من هجمة استيطانية.

وشكر كميل ودراغمة، الرئيس على هذه اللفتة، مؤكدين أن العمل سيستمر بتوجيهاته خدمة لأهلنا وكل أبناء شعبنا في هذه المحافظة بكل أبنائها ومؤسساتها وقواها والتي تلتف حول سيادته وهو يخوض حرب الدفاع عن ثوابت شعبنا.