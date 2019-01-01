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الاحتلال يشدد من اجراءاته الأمنية في محيط الحرم الإبراهيمي

الأحد 29 ديسمبر 2019 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشدد من اجراءاته الأمنية في محيط الحرم الإبراهيمي


الخليل / سما /

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجراءاتها العسكرية، في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وقال مصادر محلية، إن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في محيط الحرم الإبراهيمي، وعلى البوابات المقامة على مداخله، ومنعت عددا من الصحفيين من العمل وطردتهم، وقام الجنود بحذف الصور التي قام مصور وكالة "وفا" بالتقاطها في المكان، وطالبته بمغادرة المكان.

وأفاد مدير الحرم حفظي أبو اسنينة، بأن قوات الاحتلال أبلغت مؤذن الحرم بمنع الأذان لصلاتي المغرب والعشاء، مشيرا إلى أن هناك توافدا لأعداد كبيرة من المستوطنين الى منطقة الحرم، وأغلقت قوات الاحتلال الساحات بالكامل.

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