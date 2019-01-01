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الرئيس يقدم 50 الف دولار لصندوق التكافل الخيري في سلفيت

الأحد 29 ديسمبر 2019 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يقدم 50 الف دولار لصندوق التكافل الخيري في سلفيت


رام الله / سما /

استقبل الرئيس محمود عباس اليوم محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل ومنسق شؤون المحافظات موفق دراغمة، وذلك على اثر اطلاق صندوق التكافل الخيري في محافظة سلفيت والذي جمع ما يزيد عن مليون دولار لتلبية احتياجات الطلبة المحتاجين وترميم منازل الفقراء وتمويل مشاريع صغيرة للعائلات المستورة .

وقدم الرئيس 50 الف دولار لصندوق سلفيت، واشتراكا سنويا بمبلغ خمسة آلاف دولار، اضافة للمساهمات السنوية من الرئاسة والحكومة.

واكد الرئيس انه اعطى تعليماته لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين لتسهيل عمل الصندوق، واثنى على الفكرة قائلا انها يجب ان تعمم على بقية المحافظات، مبينا انه سيدعمها وسيوفر لها كل سبل النجاح.

وفي نهاية اللقاء، اكد الرئيس على متابعته شخصيا للوضع الاستثنائي في سلفيت حيث استشراء الاستيطان فيها، واعطى تعليماته للحكومة للاهتمام بهذه المحافظة على كافة الصعد، لا سيما دعمها بالمشاريع التنموية والبنى التحتية تعزيزا لصمود المواطنين فيها.

وعبر عن سعادته لما رآه من تدافع الناس في سلفيت لدعم الصندوق، قائلا: "ان شعبنا عظيم ويستحق ان تخدموه بكل ما اوتيتم من جهد وطاقة".

وأشاد بتجربة الصندوق الاولى في محافظة طولكرم والذي استمر بوتيرة ممتازة حتى الان، وقال ان اي عمل تتم مأسسته يحوز على ثقة الناس، كما أشاد بكل القطاعات التي ساهمت مع المحافظ للخروج بهذا الصندوق الناجح .

بدورهم، قدم المحافظان كميل ودراغمة الشكر للرئيس على هذه اللفتة، مؤكدين ان العمل سيستمر بتوجيهاته خدمة لكل ابناء الشعب في هذه المحافظة، بكل ابنائها ومؤسساتها وقواها والتي تلتف حوله وهو يخوض حرب الدفاع عن الثوابت الوطنية.

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