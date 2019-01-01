نتنياهو: سنوقع اتفاقية تاريخية لتصدير الغاز إلى أوروبا

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيجتمع في قمة ثلاثية مع نظراءه من اليونان وقبرص يوم الخميس. وأضاف نتنياهو خلال اجتماع حكومته اليوم الأحد، :"سنوقع اتفاقية تاريخية لمد خط أنابيب بين إسرائيل وقبرص واليونان، لتصدير الغاز إلى دول أوروبا، الأرباح ستصل إلى الإسرائيليين وستصبح إسرائيل قوة حيوية". وتابع: "لقد عززنا العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع دول العالم في 5 قارات، وأوصلنا الاقتصاد إلى مكاسب غير مسبوقة وزاد نصيب الفرد من الدخل، وارتفع الناتج الإجمالي، وانخفضت معدلات البطالة".