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محافظ نابلس يبحث استعدادات إحياء يوم الشهيد الفلسطيني

الأحد 29 ديسمبر 2019 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يبحث استعدادات إحياء يوم الشهيد الفلسطيني


نابلس / سما /

ترأس محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان امس اجتماع لجنة إحياء فعاليات يوم الشهيد الفلسطيني، بحضور المؤسسات والفعاليات والفصائل وقوى الأمن الفلسطيني في المحافظة.

وترحم اللواء رمضان في بداية كلمته على شهداء فلسطين، مبيناً أن هذه المناسبة تمثل يوماً يمس كافة فئات وعائلات الشعب الفلسطيني، ويجب ان تكون دلالته ورمزيته عالية جداً في سبيل تخليد الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن أرضهم وعرضهم ووطنهم.

وخلصت اللجنة في نهاية اجتماعها إلى تحديد عدد من الفعاليات والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال احتفالية احياء يوم الشهيد الفلسطيني .

ويوم الشهيد الفلسطيني هو يوم لإحياء ذكرى شهداء فلسطين، والذي يصادف السابع من كانون الثاني من كل عام، وقد أعلن عنه عام 1969، بعد أربعة أعوام على ارتقاء أول شهيد فلسطيني بالثورة الفلسطينية المسلحة الشهيد أحمد موسى سلامة، أول شهيد لحركة فتح والثورة الذي استشهد في الأول من يناير عام 1965، بعد أن نفّذ عمليته البطولية "نفق عيلبون"، فصار هذا اليوم يومًا وطنيًا تخليداً لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فلسطين.

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