عضو بمركزية فتح: الحديث عن تهدئة طويلة بغزة "انزلاق خطير" وهذا ما ستحمله كلمة الرئيس مساء اليوم

رام الله / سما /

اعتبرت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الاحد، أن الحديث عن التهدئة الطويلة في غزة "انزلاق خطير، في متاهة مشاريع الاحتلال والولايات المتحدة الهادفة للنيل من حقوقنا الوطنية واقتصار الحل السياسي على قطاع غزة من خلال دولة ذات حدود مؤقتة، والسيطرة على الضفة الغربية وتهويد القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، ومحاولة ضم الاغوار".

وأكدت سلامة في تصريحات لها: أن "أي تهدئة أو قرار له علاقة بتهدئة أو تصعيد انتفاضة أو مواجهة بأي شكل، يجب ان يكون وطنيا موحدا".

في سياق منفصل، أوضحت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الرئيس عباس سيأتي في كلمته اليوم خلال افتتاح الدورة الثالثة للمجلس الاستشاري لحركة "فتح" بمقر الرئاسة بمدينة رام الله على "مستوى الإجراءات السياسية والدبلوماسية التي نقوم بها في إطار المجتمع الدولي، وقرار الجنائية الدولية بالمباشرة في التحقيق بدراسة الحالة في فلسطين".

وأضافت: أن انعقاد المجلس الاستشاري يأتي استكمالا لدورة انعقاد كافة أطر "فتح"؛ للوقوف على الأوضاع السياسية الراهنة والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والتطورات على صعيد هذا البند والأوضاع الوطنية العامة والدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

واردفت قائلة : "تتداعى أطر فتح للوقوف على هذه القضية، وتطورات الوضع من تعديات مستمرة للاحتلال على أبناء شعبنا سواء في القدس أو الاغوار، والاستيطان والتعدي على مؤسساتنا في القدس ومحاولة تهويدها وتهجير شعبنا، واستمرار حصار غزة ومحاولات فصلها عن الضفة".

ولفتت سلامة إلى أنه سيتم نقاش قرارات "الكابينت" الإسرائيلي تجاه العديد من القضايا، منها قرار نفتالي بينت وزير الأمن بشأن تسجيل الأراضي الفلسطينية في وزارة القضاء الإسرائيلية.