هولندا: نائب برلماني يعيد طرح مسابقة رسوم كاريكاتير مسيئة للرسول محمد

سما / وكالات/

أعاد النائب في البرلمان الهولندي، غيرت فيلدرز المعروف بعدائه للإسلام، طرح مسابقة لرسومات الكاريكاتير المسيئة للنبي محمد "صلى الله عليه وسلم"، معلنا اسم الفائز بها، اليوم الأحد.

وفي وقت متأخر من مساء السبت طرح فيلدرز، الذي يترأس أكبر حزب معارض في الحكومة الهنولندية، عبر حسابه على "تويتر" المسابقة، ودعا الناس الى إرسال رسوماتهم الكاريكاتيرية بهذا الشأن. وقال إن "حرية التعبير يجب أن تطغى على العنف والفتاوى الإسلامية".

وصباح الأحد، نشر فيلدرز تغريدة تضمنت ما قال إنه "الفائز" بمسابقة رسم الكاريكاتير للنبي محمد. ويبدو أن “تويتر” رفعت الحظر المفروض على حساب فيلدرز، الذي جمد قبل أشهر.

Geert Wilders called on people to send in their Muhammad cartoons despite receiving a death threat for a similar plan last year. https://t.co/TROXlwB7sP — Times LIVE (@TimesLIVE) December 29, 2019

وكان غيرت فيلدرز قد ألغى في أغسطس/ آب من العام المنصرم، مسابقة مماثلة بعد اعتقال الشرطة الهولندية شابا هدد بقتله على خلفية موقفه المعادي للإسلام. وأثارت محاولته آنذاك لتنظيم المسابقة الكاريكاتيرية احتجاجات كبيرة في العالم الإسلامي.

وتعليقا على الدعوة آنذاك، قال المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم، عمر جليك، إن اليمين المتطرف هو "داعش أوروبا".

ويحظر الإسلام تصوير شخصيات دينية مقدسة، ويجد المسلمون أن رسومات النبي محمد غير محترمة ولا تليق بمقامه.

وأعلن فيلدرز في البداية عن خطط لمسابقة الرسوم الكاريكاتورية في عام 2018، وهي خطوة أغضبت الكثير من المسلمين، وخاصة في باكستان.

وبعد يوم من إعلان الإلغاء، طعن رجل أفغاني سائحين أمريكيين في محطة القطار الرئيسية في أمستردام. وحُكم على الرجل، الذي قال إنه يريد "حماية النبي محمد" ، بالسجن لمدة 26 عاما في أكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم..

وحكمت محكمة هولندية الشهر المنصرم على رجل باكستاني بعشر سنوات خلف القضبان بتهمة التخطيط لاغتيال فيلدرز.

ويعيش فيلدرز المعروف باسم تسريحة شعره "البيروكسيدية" والتصريحات المتطرفة المناهضة للهجرة والإسلام في منزل آمن يحظى بالحماية من طرف الدولة الهولندية على مدار 24 ساعة.

ويعتبر الحزب، الذي يرأسه فيلدرز، ثاني أكبر حزب سياسي في هولندا، وحصل على 20 من أصل 150 مقعدًا بالبرلمان، في انتخابات 2017.

وكانت مؤسسة الإذاعة الهولندية، أعلنت أن شركة “تويتر”، في مايو/ أيار المنصرم، جمدت الحساب السياسي اليميني الهولندي المتطرف غيرت فليدرز، بسبب “تحريضه على الكراهية”.