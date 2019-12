هولندا: نائب برلماني يعيد طرح مسابقة رسوم كاريكاتير مسيئة للرسول محمد

أعاد النائب في البرلمان الهولندي، غيرت فيلدرز المعروف بعدائه للإسلام، طرح مسابقة لرسومات الكاريكاتير المسيئة للنبي محمد "صلى الله عليه وسلم"، معلنا اسم الفائز بها، اليوم الأحد.

وفي وقت متأخر من مساء السبت طرح فيلدرز، الذي يترأس أكبر حزب معارض في الحكومة الهنولندية، عبر حسابه على "تويتر" المسابقة، ودعا الناس الى إرسال رسوماتهم الكاريكاتيرية بهذا الشأن. وقال إن "حرية التعبير يجب أن تطغى على العنف والفتاوى الإسلامية".

وصباح الأحد، نشر فيلدرز تغريدة تضمنت ما قال إنه "الفائز" بمسابقة رسم الكاريكاتير للنبي محمد. ويبدو أن “تويتر” رفعت الحظر المفروض على حساب فيلدرز، الذي جمد قبل أشهر.

Geert Wilders called on people to send in their Muhammad cartoons despite receiving a death threat for a similar plan last year. https://t.co/TROXlwB7sP