الزراعة بغزة: النسبة المئوية لهطول الأمطار بلغت 28،7 ملم

غزة / سما /

قالت وزارة الزراعة في غزة، إن نسبة الأمطار التي هطلت على القطاع خلال الساعات الماضية، بلغ متوسط هطولها 28،7 ملم بكمية 31مليون متر مكعب.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن عدد ايام الهطول لهذا الموسم وصل لـ 12يوم، وقد كانت أعلى نسبة هطول في منطقتي بيت حانون وجباليا شمالاً، حيث بلغت 78 ملم.

وجددت وزارة الزراعة دعوتها لوسائل الإعلام والباحثين والمعنيين، إلى استقاء معلوماتهم عن كميات الأمطار من مصادرها الرسمية الموقع الالكتروني للوزارة، منوهة إلى أن أجهزة قياس الأمطار التابعة لها منتشرة في جميع مناطق قطاع غزة.