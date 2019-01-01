  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الزراعة بغزة: النسبة المئوية لهطول الأمطار بلغت 28،7 ملم

الأحد 29 ديسمبر 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة بغزة: النسبة المئوية لهطول الأمطار بلغت 28،7 ملم


غزة / سما /

قالت وزارة الزراعة في غزة، إن نسبة الأمطار التي هطلت على القطاع خلال الساعات الماضية، بلغ متوسط هطولها 28،7 ملم بكمية 31مليون متر مكعب.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن عدد ايام الهطول لهذا الموسم وصل لـ 12يوم، وقد كانت أعلى نسبة هطول في منطقتي بيت حانون وجباليا شمالاً، حيث بلغت 78 ملم.

وجددت وزارة الزراعة دعوتها لوسائل الإعلام والباحثين والمعنيين، إلى استقاء معلوماتهم عن كميات الأمطار من مصادرها الرسمية الموقع الالكتروني للوزارة، منوهة إلى أن أجهزة قياس الأمطار التابعة لها منتشرة في جميع مناطق قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

السجن عام ونصف على عادل المشوخي في غزة

اليوم.. الكابينت يناقش التهدئة مع غزة ويصوت على اقتطاع اموال من"المقاصة"

يديعوت: اسرائيل تقرر عدم السماح باجراء الانتخابات في القدس

العالول: لن نسمح بأن تكون القدس عقبة ولدينا إصرار هام وذاهبون للانتخابات

الاذاعة العبرية :حماس ترفض ان تشمل التهدئة الشاملة مع إسرائيل الضفة

في 30 ثانية فقط.. تأكد من سلامة قلبك

دعوات في هولندا لطرد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

الأخبار الرئيسية

الرئيس

عضو بمركزية فتح: الحديث عن تهدئة طويلة بغزة "انزلاق خطير" وهذا ما ستحمله كلمة الرئيس مساء اليوم

عزام الاحمد

الأحمد : التعاون بين اسرائيل و"حماس" يتعمق من أجل فصل غزة

كتائب القسام - ارشيف

تنديد بأنباء التهدئة بين حركة حماس و اسرائيل

كتائب القسام - حماس

هل نحن على أعتاب توقيع اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل؟

علم فلسطين

جنرال إسرائيلي : لن ننجح بتصفية القضية الفلسطينية عسكريا