ديوان الموظفين بغزة: تثبيت 700 عقد من موظفي العقود خلال الفترة المقبلة

غزة / سما/

أعلن مدير عام السياسات بديوان الموظفين العام بغزة إياد أبو صفية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تثبيت 700 عقد من الوزارات، أبرزها وزارتي الصحة والتعليم، مبيناً أن ذلك سيشمل فقط العقود التي قامت بالتوقيع عام 2017.

جاء ذلك خلال حديث لأبو صفية مع إذاعة "القدس" المحلية حول الدور الوظيفي وعقود موظفو المالية.

وأوضح أنه سيتم البدء بإجراءات التثبيت بعد اعتماد السنة المالية، لافتاً أنه لا يوجد تاريخ محددـ مشيراً أنه سيكون هناك اختبار توظيف وسيتم الاعلان عنه مطلع هذا العام وستكون مدة "الليستة" عامين كاملين.

وأوضح أن عقود وزارة المالية حسب النشرة التي أصدرها الديوان؛ وهي إتمام خمس سنوات خبرة ومن ثم التقدم باختبارات خارجية ومن ينجح يتحول لعقد ديوان.