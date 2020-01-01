معاطف عصرية تكمل أناقتك في 2020

وكالات / سما /

المعطف قطعة أساسية في فصل الشتاء بكل أشكالها وتصاميمها، ولا غنى عنها لإكمال اللوك وحمايتنا من البرد القارس، ولكي نلهمك بأجمل الأفكار لإختيار المعطف المناسب، تابعي معنا صور هايلي بيبرHailey Bieber التي أثبتت في العام 2019 أنها أيقونة للموضة وخصوصًا لمحبي الستايل الشبابي والعصري، فنراها مثلًا متألقة بالمعطف الفضفاض oversized الذي يُعتبر من أكثر الصيحات رواجًا هذا العام.



ورغم عشقها للإطلالات الشبابية، إلا ان هايلي بيبر تحرص على إختيار معاطف أنيقة وواسعة باللونين الأسود أو البيج، وتنسّق معهما ملابس رياضية وعملية لتكسر كلاسيكية المعطف وتحصل على لوك عصري، كما تعشق اعتماد الإطلالات المونوكروم، ففي إحدى الصور نراها متألقة باللون البيج مع معطف يربط بحزام حول الخصر ليُظهر قوامها الممشوق، وانهت اللوك بحذاء رياضي وحقيبة باللون الاسود.



ومن أجمل الإطلالات التي يمكن ان نستوحي منها أيضًا، اللوك بالجاكيت السوداء المزدوجة الأزرار والتي تميّزت بالأكتاف العريضة، ونسّقتها مع سروال اسود من قماش الفينيل وحقيبة من ماركة Prada. وكذلك حوّلت البلايزر الكلاسيكية الطويلة السوداء الى معطف عصريّ مع السروال الدينيم.



ورغم برودة الطقس، إلا ان هايلي تتجرأ على تنسيق المعطف الطويل الأنيق مع كروب توب وسروال جينز، والنتيجة إطلالة بسيطة لكن مفعمة بالأناقة والعصرية.



وبعيدًا عن المعاطف بالألوان الموحّدة، نجد أيضًا ان في خزنة هايلي مكانة مميّزة للمعاطف المزيّنة بالنقشات وبألوان زاهية كالأحمر والأخضر.قد يهمك أيضاً:

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