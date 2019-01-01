الاحصاء: انخفاض أسعار المنتج خلال تشرين ثاني

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.82% خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين أول 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام 98.87 خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة، 99.68 خلال شهر تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.84%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.91 خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة، 99.75 خلال شهر تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.64%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.29 خلال شهر تشرين ثاني 2019 مقارنة بـ 98.92 خلال شهر تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 6.05%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.76%، بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 11.26%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 0.81%.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار منتجات صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 2.89%، وأسعار منتجات صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 1.71%، وأسعار المنتجات ضمن نشاط تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات بمقدار 1.06%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 1.00%، وأسعار صناعة المنسوجات الجاهزة عدا الملابس بمقدار 0.70%، على الرغم من ارتفاع أسعار منتجات صناعة المشروبات بنسبة 1.04%.

بينما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.91%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.44%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.