الممثلة لقاء سويدان تعلن اعتزال التمثيل والغناء حفاظا على مبادئها

وكالات / سما /

أعلنت الممثلة المصرية لقاء سويدان، عبر حسابها الشخصي على تطبيق “فيسبوك”، اعتزالها الفن بشكل نهائي.

وقالت: “بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا، قررت ما فضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به، وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي، ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبء نفسي وعصبي على الفنان الذي يحترم فنه وذاته”.

وتابعت: “لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن.. قرار لا رجعة فيه بإذن الله”،

مضيفة: “ملحوظة: أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس وده مش قرار انفعالي.. أنا سعيدة بقدرتي على اتخاذ القرار ده”.