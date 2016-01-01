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دولة أوروبية تمنح جنسيتها لتوم هانكس

الأحد 29 ديسمبر 2019 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولة أوروبية تمنح جنسيتها لتوم هانكس


وكالات / سما /

وقع رئيس اليونان، بروكوبيس بافلوبولوس، على ترتيب بالتجنيس الفخري يتيح للممثل الأميركي، توم هانكس، (63 عاما) الحصول على الجنسية اليونانية، حسبما صرح مكتب الرئيس لأسوشيتدبرس الجمعة.

واعتاد هانكس أن يقضي عطلته الصيفية في جزيرة أنتيباروس اليونانية مع زوجته الممثلة والمنتجة ريتا ويلسون وهي من أصول بلغارية ويونانية، وينشران في أحيان كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً من نزهاتهما في المناطق اليونانية الساحرة.

وبموجب القانون اليوناني، تمنح المواطنة الفخرية إلى أشخاص "يقدمون خدمات استثنائية، أو أن منحهم الجنسية يخدم الصالح العام".

ويصنف توم هانكس من بين أنجح ممثلي هوليوود وأغلاهم أجرا، وقد نال جائزتي أوسكار عن فئة أفضل ممثل بفضل دوره في فيلمي "فيلادلفيا" عام 1993 و"فورست غامب" عام 1994.

وكان هانكس قد حصل على ميدالية الحرية عام 2016 من الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، كما حاز في العام نفسه على وسام جوقة الشرف من رتبة فارس من الرئيس الفرنسي السابق، فرنسوا هولاند.

#توم هانكس #جنسية

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