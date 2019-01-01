فيديو.. أولاد عاصي الحلاني يرقصون في المنزل بملابس النوم

وكالات / سما /

أشعل الوليد الحلاني، ابن الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو نشره على حسابه على "إنستغرام" مؤخراً ولفت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهر فيه برفقة شقيقتيه دانا وماريتا حيث قاموا معاً بالرقص بطريقة محترفة وهم يرتدون ملابس النوم.

وحقق المقطع أكثر من 234 ألف إعجاب وأطلق موجة من التعليقات التي تراوحت بين الثناء على عفويتهم وطرافتهم وبين الانتقاد لما سماه بعض الناشطين استعراضاً وحباً للظهور.

ويشار إلى أن ماريتا الحلاني جذبت الانتباه في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات صورة جمعتها وجدتها أم والدتها.

ورأى الكثيرون أن كوليت زوجة الفنان ورثت جمالها من الوالدة التي ما زالت تحافظ على ملامح لافتة رغم التقدم في السن.