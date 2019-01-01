  1. الرئيسية
  2. الرياضة

اليوفي يقتحم ميركاتو الشتاء بـ3 صفقات نارية

الأحد 29 ديسمبر 2019 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT


وكالات / سما /

كشف تقارير صحافية إيطالية، عن الملامح الأولى لـ"الميركاتو" الشتوي الذي ينوي مسؤولو يوفنتوس اقتحامه بصفقات من العيار الثقيل.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن فابيو باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس، ينوي إجراء 3 صفقات على الأقل خلال شهر يناير المقبل.

وبيّن "كالتشيو ميركاتو", أن المنافسة القوية بين يوفنتوس وإنتر هذا الموسم بـ"الكالتشيو"، أظهرت نقاط ضعف "السيدة العجوز", والتي سيسعى للتخلص منها بضم لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة.

وأوضح أن الصفقات الرئيسية لـ"اليوفي" في الشتاء هي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ، والبلجيكي توماس مونيير الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، وزميله الأرجنتيني ليوناردو باريديس في خط الوسط.

يشار إلى أن يوفنتوس يتساوى مع إنتر ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة لكل فريق، كما تأهل "اليوفي" إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

#يوفنتوس #صفقات

الأكثر قراءة اليوم

السجن عام ونصف على عادل المشوخي في غزة

صحفي اسرائيلي يزعم : تل ابيب حذرت عباس من المساس باللواء الرجوب!

يديعوت: اسرائيل تقرر عدم السماح باجراء الانتخابات في القدس

اليوم.. الكابينت يناقش التهدئة مع غزة ويصوت على اقتطاع اموال من"المقاصة"

العالول: لن نسمح بأن تكون القدس عقبة ولدينا إصرار هام وذاهبون للانتخابات

مصر.. شيماء الحاج تثير الجدل بفيديو "وصلة رقص" جديد

في 30 ثانية فقط.. تأكد من سلامة قلبك

الأخبار الرئيسية

عزام الاحمد

الأحمد : التعاون بين اسرائيل و"حماس" يتعمق من أجل فصل غزة

كتائب القسام - ارشيف

تنديد بأنباء التهدئة بين حركة حماس و اسرائيل

كتائب القسام - حماس

هل نحن على أعتاب توقيع اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل؟

علم فلسطين

جنرال إسرائيلي : لن ننجح بتصفية القضية الفلسطينية عسكريا

حماس واسرائيل

الاذاعة العبرية :حماس ترفض ان تشمل التهدئة الشاملة مع إسرائيل الضفة