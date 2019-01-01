اليوفي يقتحم ميركاتو الشتاء بـ3 صفقات نارية

وكالات / سما /

كشف تقارير صحافية إيطالية، عن الملامح الأولى لـ"الميركاتو" الشتوي الذي ينوي مسؤولو يوفنتوس اقتحامه بصفقات من العيار الثقيل.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن فابيو باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس، ينوي إجراء 3 صفقات على الأقل خلال شهر يناير المقبل.

وبيّن "كالتشيو ميركاتو", أن المنافسة القوية بين يوفنتوس وإنتر هذا الموسم بـ"الكالتشيو"، أظهرت نقاط ضعف "السيدة العجوز", والتي سيسعى للتخلص منها بضم لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة.

وأوضح أن الصفقات الرئيسية لـ"اليوفي" في الشتاء هي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ، والبلجيكي توماس مونيير الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، وزميله الأرجنتيني ليوناردو باريديس في خط الوسط.

يشار إلى أن يوفنتوس يتساوى مع إنتر ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة لكل فريق، كما تأهل "اليوفي" إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.