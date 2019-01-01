نتنياهو يستقيل رسميًا من وزارة الصحة ويعين ليتسمان

القدس المحتلة / سما /

قدم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الاستقالة من منصب وزير الصحة.

وقرر نتنياهو تعيين يعقوب ليتسمان زعيم حزب يهدوت هتوراة وزيرًا بعد أن كان يشغل نائب الوزير فيها.

وكانت المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت، أكد عدم قانونية استمرار نتنياهو في الحقائب الوزارية التي يتولاها جانب رئاسة الوزراء بعد تقديم لوائح اتهام ضده.

ويتولى نتنياهو عدة وزارات إلى جانب رئاسة الوزراء في ظل عدم قدرته على تشكيل حكومة مستقرة. حيث يتوقع أن تبقى إسرائيل في أزمة سياسية داخلية بفعل عدم قدرة الأحزاب حسم قدرتها على تجاوز بعضها البعض في الانتخابات العامة ما يمنح أي من الأطراف تشكيل حكومة مستقرة.