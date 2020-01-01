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ريال مدريد يصدم زيدان بشأن صفقة بوغبا

الأحد 29 ديسمبر 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يصدم زيدان بشأن صفقة بوغبا


مدريد/ وكالات/

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد أحبطت مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، بخصوص صفقة النجم الفرنسي، بول بوغبا.

وكانت العديد من التقارير البريطانية أكدت مؤخرًا أن يونايتد مستعد لسماع العروض المالية في الميركاتو الشتوي بشأن ضم بوغبا من جانب ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تكهنات رحيل بوغبا عن مانشستر يونايتد ظهرت مرة أخرى، عقب استبعاد اللاعب الفرنسي من لقاء بيرنلي في البريمييرليغ، أمس السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ريال مدريد أخبروا المدرب زين الدين زيدان بأنهم غير مستعدين لتمويل صفقة بوغبا.

وأوضحت أن مسؤولي ريال مدريد لا يرون معنى لدفع ما يقرب من 130 مليون إسترليني، لضم لاعب ينتهي عقده في حزيران/يونيو 2021.

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن فيدي فالفيردي هو مستقبل خط الوسط في النادي الملكي، ولذلك فإن الأفضل هو توفير الأموال الطائلة التي يتطلبها التعاقد مع بوغبا.

#زيدان #ريال مدريد #بول بوغبا

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