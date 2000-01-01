  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدد بسحب هويات معتقلين من العيسوية بالقدس

الأحد 29 ديسمبر 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدد بسحب هويات معتقلين من العيسوية بالقدس


القدس المحتلة / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن عدد ممن اعتقلوا فجر اليوم من منازلهم في بلدة العيسوية، وتحذيرهم من مشاركتهم أو أولادهم "بإلقاء الحجارة والمواجهات في البلدة"، وهددت بتحويل ملفهم لوزارة الداخلية "لسحب هوياتهم" في حال مخالفة ذلك.

وأكد محمود أن "سحب الهويات" بحاجة لإجراءات طويلة ومعقدة ومن غير السهل تنفيذ التهديد.

وشمل قرار الافراج كلا من: زكريا عليان، وسامي عبيد، ومراد عبيد، وفادي مصطفى، ومروان داري، وسامر عبيد، ومحمود كايد، وجمال عطية، ومحمد زهرة، ومحمود ناصر، وفادي عليان.

الأكثر قراءة اليوم

السجن عام ونصف على عادل المشوخي في غزة

صحفي اسرائيلي يزعم : تل ابيب حذرت عباس من المساس باللواء الرجوب!

يديعوت: اسرائيل تقرر عدم السماح باجراء الانتخابات في القدس

العالول: لن نسمح بأن تكون القدس عقبة ولدينا إصرار هام وذاهبون للانتخابات

هكذا غير المرض فنانا سوريا غاب عن الشاشة لسنوات (صورة)

نتنياهو يضع خطة من ست نقاط تتضمن الحدود النهائية والتطبيع الكامل مع العرب

في 30 ثانية فقط.. تأكد من سلامة قلبك

الأخبار الرئيسية

13532

هل نحن على أعتاب توقيع اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل؟

الاذاعة العبرية :حماس ترفض ان تشمل التهدئة الشاملة مع إسرائيل الضفة

جنرال إسرائيلي : لن ننجح بتصفية القضية الفلسطينية عسكريا

تقدير إسرائيلي: في 2020 ستواصل حماس تصدر المشهد الأمني والعسكري

الكابينت

اليوم.. الكابينت يناقش التهدئة مع غزة ويصوت على اقتطاع 149 مليون شيكل من أموال "المقاصة"