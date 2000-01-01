الحرس الثوري الإيراني : إسرائيل على أعتاب الانهيار

القدس المحتلة / سما /

أفادت وكالة "إسنا" الإيرانية، أن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف اعتبر أن إسرائيل "هي الآن على أعتاب الانهيار لذا فإن كل جهود أميركا منصبة على تثبيت مكانتها في المنطقة".

وجاء حديث العميد شريف خلال ملتقى لإحياء ذكرى الشهداء أقيم في مدينة كردكوي بمحافظة كلستان شمال شرق إيران، وقال العميد إن جهود وخطط أميركا مبنية على توفير الأمن النسبي للكيان الصهيوني "لربما يزيدون ولو جزءاً يسيراً إلى عمر هذا الكيان المزيف".

وأضاف العميد شريف: "عجز الكيان الصهيوني اليوم لا سباق له منذ تأسيسه قبل 70 عاماً، وهو الآن على أعتاب الانهيار لذا فإن أميركا تركز كل طاقاتها لتثبيته في المنطقة".

وأوضح العميد إلى أن تصريحات قادة الكيان الصهيوني حول القدرات العسكرية فارغة إذ أن هذا الكيان كان يتحدى جميع جيوش الدول العربية في المنطقة ويتعدى عليها إلا أنه اليوم یقف عاجزاً متخبطاً أمام هجمات حركتي الجهاد الإسلامي وحماس الصاروخية.

وأشار العميد إلى منجزات الثورة الإسلامية على مدى الأعوام الأربعين الماضية كالاقتدار والأمن والاستقلال المتأتية من المقاومة والجهود الدؤوبة في التصدي للدسائس والمؤامرات. مضيفاً، "العدو يبذل كل جهوده للتعتيم على المنجزات والقدرات المتحققة للبلاد على مدى الأربعين عاماً من عمر الثورة وتضخيم أدنى حالة من الضعف والنقائص".