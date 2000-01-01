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عودة: القائمة المشتركة ستخوص الانتخابات بنفس الترتيب

الأحد 29 ديسمبر 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عودة: القائمة المشتركة ستخوص الانتخابات بنفس الترتيب


القدس المحتلة / سما /

 قال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن القائمة ستخوض الانتخابات العامة المقبلة المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، بنفس الترتيب الذي خاضت فيه الانتخابات الأخيرة.

وبحسب قناة "مكان الإسرائيلية" الناطقة بالعربية، فإن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أقرت ترتيب قائمتها للانتخابات، بنفس القائمة السابقة، وذلك باعتبارها أحد مكونات القائمة المشتركة.

وفي سياق متصل، قال عمير بيرتس رئيس تحالف حزب العمل - غيشر إنه سيقرر قريبًا مسألة الوحدة مع حزب ميرتس اليساري مشيرًا إلى أنه سيتخذ القرار في غضون 10 أيام.

وأكد على أنه سيسعى من أجل حصول كتلة اليسار - الوسط على 61 مقعدًا في الانتخابات المقبلة بدون حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان.

فيما دعت ستاف شفير من حزب ميرتس، قيادة الحزب إلى التراجع عن نيته تفكيك المعسكر الديموقراطي، خاصةً وأن ذلك سيؤدي إلى إضاعة أصوات كتلة اليسار لصالح اليمين.

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