عائلة جولدين: الكابينت سيبيع قِيم الدولة والجيش مقابل هدوء كاذب

القدس المحتلة / سما /

عبرت عائلة الضابط الأسير لدى حركة حماس بغزة، هدار جولدين، صباح اليوم الأحد، عن معارضتها لإتفاق التهدئة، الذي سيناقشه "الكابينت" اليوم.



وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، قالت عائلة جولدين: إن "نتنياهو تعهد بعدم التوصل الى تسوية أو تهدئة مع حماس بغزة، دون إعادة الجنود الاسرى لدى الحركة بغزة".



وأضافت العائلة: "نتوقع من نتنياهو أن يلتزم بتعهداته التي أبلغنا بها شخصيا، وأن لا يوافق على أي مطلب لحركة حماس، بدون إعادة الجنود الأسرى".



ووفقاً للصحيفة، تابعت العائلة: "مقابل هدوء مزيف وكاذب، الكابينت سيبيع اليوم قِيم الدولة، وسيتخلى عن قيم الجيش الإسرائيلي".



وبحسب الصحيفة، زعمت العائلة أن "اتفاق التهدئة مع حماس بدأ فعلياً، وأن إسرائيل تسمح لحماس بإدخال الأموال، دون أن تحصل على ثمن مقابل ذلك".



وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن "الكابينت" سيعقد اليوم جلسة خاصة، لمناقشة بنود اتفاق التهدئة مع حماس، والذي يتضمن تسهيلات للسكان بغزة، مقابل وقف إطلاق النار.