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هآرتس: الترويج لبناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة والقدس

الأحد 29 ديسمبر 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: الترويج لبناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة والقدس


القدس المحتلة / سما /

 ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الإدارة المدنية ستروج لبناء ما لا يقل عن 2000 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس هذا الأسبوع.

وبحسب الموقع، فإن المجلس الأعلى للتخطيط سيناقش تفاصيل هذا المخطط، إلى جانب فحص بناء وحدات سكنية "بشكل غير قانوني" - وفق تعبيرها - في البؤرة الاستيطانية المجاورة لمستوطنة تلمون قرب رام الله.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، قد أعلن منذ أيام أنه سيعمل على بناء 3000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية. لكن جدول أعمال اللجنة يشير إلى أن عدد الوحدات سيكون أقل.

ويتضمن المخطط الترويج لبناء 147 وحدة في مستوطنة متسبي اريحا في وادي الأردن، وبناء 100 وحدة سكنية في مستوطنة نفيه تسوف قرب عين بوبين القريبة من رام الله والتي شهدت مقتل مستوطنة في آب/ أغسطس الماضي، بالإضافة إلى 72 وحدة في أرئيل، و107 في ألون موريه، و534 و12 وحدة تجارية في مستوطنة شيلو، إلى جانب وحدات في مستوطنات جفعات زئيف ومعاليه أدوميم ومعاليه ميشميش وكوخاف يعقوب والمنطقة الصناعية عمانوئيل.

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