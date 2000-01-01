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توتنهام يتعثر مرة أخرى وليستر يبتعد عن مانشستر سيتي

الأحد 29 ديسمبر 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توتنهام يتعثر مرة أخرى وليستر يبتعد عن مانشستر سيتي


وكالات / سما /

سقط توتنهام هوتسبير في فخ التعادل أمام مضيفه نوريتش سيتي، في مباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب “كارو رود” تقدم أصحاب الأرض نوريتش سيتي بهدفٍ مبكر بعد مرور 18 دقيقة عن طريق ماريو فرانشيش، قبل أن تعادل كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو النتيجة في الدقيقة 55 بهدفٍ سجله الدنماركي كريستيان إريكسن.

وعاد نوريتش للتقدم بهدفٍ سجله سيرجي أوريه بالخطأ في مرماه – نيران صديقة – في الدقيقة 61، لكن هاري كين عادل النتيجة مرة أخرى لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وأصبح في رصيد توتنهام 29 نقطة في المركز السادس، مقابل 25 نقطة لنوريتش الحادي عشر.

وفشل توتنهام في خطف انتصارين متتاليين في آخر سبع جولات، متعرضاً لثلاثة هزائم وتعادل مرة واحدة وفاز ثلاث مرات.​

وفاز ليستر سيتي على نظيره وست هام بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 42 من 20 مباراة.

ويحتل ليفربول صدارة جدول البطولة بـ 52 نقطة من 18 مباراة، ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ 38 نقطة من 19 جولة.

#توتنهام #ليستر سيتي #مانشستر سيتي

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