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أليسون:الأجواء الطيبة بين لاعبي ليفربول سر قوة الفريق

الأحد 29 ديسمبر 2019 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أليسون:الأجواء الطيبة بين لاعبي ليفربول سر قوة الفريق


وكالات / سما /

أعرب أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، عن رأيه بشأن الأجواء الطيبة بين لاعبي الفريق وتأثيرها على أداء الفريق في مُختلف المُسابقات، وأكد على أن علاقة اللاعبين الرائعة ببعضهم البعض سر قوة الفريق.

وقال أليسون، في تصريحات نقلها موقع ليفربول إيكو، :”أعتقد أن لنا جميعاً الهدف ذاته، نحن نستمتع باللعب معاً، ونستمتع باللحظات التي نلعب فيها”، وأضاف :”في كأس العالم للأندية، كنا سوياً في الفندق، واستمتعنا بوقتنا هُناك، في التحدث عن العديد من الأشياء في الحياة و الضحك”.

وتابع الحارس الأفضل في العالم لعام 2019، بحسب تصنيفات الفيفا و مجلة فرانس فوتبول، حديثه وقال :” أهم شيء أن نكون معاً في الملعب، نحن نُحب أن نستمتع باللعب و بالركض معاً، ونحن نعلم كم نكون أقوياء ونحن على قلب رجل واحد، وهذا أهم شيء للفريق”.

وتطرق أليسون في حديثه لنهائي السوبر الأوروبي الذي غاب عنه للإصابة، مؤكداً أنه كان يود أن يُشارك في إنجاز الفريق بتحقيق اللقب على حساب تشيلسي، وأشار الحارس البرازيلي إلى أن أغلب البرازيليين كانوا سُعداء بتتويج الريدز بلقب كأس العالم للاندية على حساب فلامنجو البرازيلي بعد هدف مواطنهم روبرتو فيرمينو في نهاية المُباراة.

#أليسون #ليفربول

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